Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İncealan Mahallesi'nde meydana geldi. İneğin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Hayvan sahibi, desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haber... Fosseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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