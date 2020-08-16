Son dakika haber: Foseptiğe düşen köpek, 2 saatte kurtarıldı Son dakika habere göre KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, asfalt şantiyesindeki foseptiğe düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, asfalt şantiyesindeki foseptiğe düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yahşihan ilçesinde bulunan asfalt şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark etti. Köpeğin foseptiğe düşerek mahsur kaldığını gören işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Su verilen köpek, daha sonra tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

- Kırıkkale

Kaynak: DHA