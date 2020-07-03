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Son dakika haber: Formula 1'in 70. yılı Red Bull Ring'te başlıyor

Son dakika ekonomi haberine göre Formula 1'de 2020 sezonu, Avusturya'da Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarışla başlıyor.

Son dakika haber: Formula 1'in 70. yılı Red Bull Ring'te başlıyor
03.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:56

Formula 1'de 2020 sezonu, Avusturya'da Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarışla başlıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, F1'de yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Red Bull Ring özel bir kutlamaya hazırlanıyor. Ünlü perküsyonist Martin Grubinger, farklı müzik geçmişlerine sahip 150 müzisyenden oluşturduğu koroya klasik müzik ile motor sporları sesini bir araya getirerek Formula 1'in yeni marşını ortaya çıkardı.

Geleneklerle yaratıcılığın, teknoloji ile çılgınlığın bir araya geldiği, Mahler'in İkinci Senfonisi'ne saygı niteliği de taşıyan enstalasyonda motosikletler, yarış araçları ve uçakların sesleri ile müzisyenlerin performansları mükemmel bir şekilde senkronize edildi. 'Drum the Bull' adı verilen müzikal enstalasyon için Grubinger ve arkadaşları, fırçalar, metal ve ahşap bagetler ve çekiçler kullanırken bunu motor sporları sesleriyle birleştirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perküsyonist Martin Grubinger, Spielberg Boğası olarak da bilinen çelik boğanın çok büyük olduğu için olağanüstü bir akustiğe sahip olduğunu belirterek, "Formula 1'in geri dönüşü özel bir kutlamayı hak ediyordu. Bu yüzden de yaklaşık 8 dakikalık bu performansla Avusturya'nın neyi temsil ettiğini tüm dünyaya göstermek istedik. Bu projede çok eğlendik. Araçları kullananlar, uçak pilotları, hepsi mükemmeldi. Onlara müzisyenler gibi ne yapmaları gerektiğini anlattığımızda bununla nasıl başa çıkabileceklerini biliyorlardı. Bu da projemizi özel kıldı." ifadelerini kullandı.

Red Bull'un efsanevi Formula 1 pilotu David Coulthard da bu performansın F1'in dönüşünü kutlamak için çok özel bir yol olduğunu kaydederek, "Spielberg'deki müziğe karışan uçak ve otomobil motoru sesleri, Formula 1 2020 sezonuna 'hoş geldin' demek için harika bir ses orkestrası kuruyor. Formula 1 tarihinde aynı yerde üst üste iki yarış hiç koşulamamıştı. Bu açıdan da önümüzdeki iki hafta sonu yaşayacağımız durum çok özel bir an." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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