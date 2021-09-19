Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı - Haberler
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Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber... İzmir'in Foça ilçesi Kozbeyli köyünde yıllardır süregelen ve gelenekselleşen asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı.

İzmir'in Foça ilçesi Kozbeyli köyünde yıllardır süregelen ve gelenekselleşen asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı.

Kozbeyli köy meydanında köy halkı ve askere gidecek 4 genç için, aileleri tarafından organize edilen asker uğurlama töreni düğün havasında gerçekleştirildi. Asker uğurlama merasiminde gençler doyasıya eğlendi, ellerine kına yakıldı ve köy halkı askere gidecek olan gençlere hediyeler verdi. Asker anneleri ise duygusal anlar yaşadı. Törende, askere gidecek gençlere aynı yıldızlı şal takıldı.

Gençlerin aileleri ve köy halkı tarafından düzenlenen merasim, sabah saatlerinde başladı Asker eğlencesine çok sayıda vatandaş katılırken, kına merasiminde duygusal anlar yaşandı. Kurulan orkestra eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler, "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde eğlencelerini bitirdi. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte köy halkından Ahmet Çelikkol, "Ellerini kınalayıp peygamber ocağına gönderdiğimiz bu gençleri Allah'a emanet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

Son dakika haber! Foça'da kınalı kuzular askere uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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