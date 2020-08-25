Son dakika haber! FOÇA'DA İKİ KARDEŞE KESER SAPIYLA ŞİDDET İDDİASINDA ÜVEY BABA TUTUKLANDI
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Son dakika haber! FOÇA'DA İKİ KARDEŞE KESER SAPIYLA ŞİDDET İDDİASINDA ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Son dakika haberi: İZMİR'in Foça ilçesinde, şiddet gördüğü iddia edilen 14 yaşındaki İ.B.G. ve 7 yaşındaki kardeşi S.B.G., jandarma tarafından kurtarılırken, anne Canan G. (33) ile dini nikah ile birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk (47) gözaltına alındı.

Son dakika haber! FOÇA'DA İKİ KARDEŞE KESER SAPIYLA ŞİDDET İDDİASINDA ÜVEY BABA TUTUKLANDI
25.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:35

İZMİR'in Foça ilçesinde, şiddet gördüğü iddia edilen 14 yaşındaki İ.B.G. ve 7 yaşındaki kardeşi S.B.G., jandarma tarafından kurtarılırken, anne Canan G. (33) ile dini nikah ile birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk (47) gözaltına alındı. İ.B.G.'nin ifadesinde anneleri evde yokken kendilerine kötü muamelede bulunup, keser sapı ve sopa ile dövdüğünü ileri sürdüğü üvey baba Muhittin Ö., tutuklandı. Kızlarını Muhittin Öztürk'ün değil kendisinin dövdüğünü söyleyen Canan G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir kamu kurumunda temizlik işçisi olarak çalışan, 2 kız çocuk annesi  Canan G., özel bir işletmede işçi olarak çalışan 13 yıllık eşi Kenan G.'den geçen yıl ayrıldı. Çift, geçen ocak ayında ise boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi. İddiaya göre, boşanmasının ardından Canan G.'nin çocukları ile yaşadığı Yenibağarası Mahallesi'ndeki eve, bir süre önce çevresine 'dini nikahlı eşim' diye tanıttığı Muhittin Öztürk taşındı. Canan G.'nin evinden 22 Ağustos'ta, gece saatlerinde gelen gürültülerden, çocukların dövüldüğünü fark eden komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, vücutlarında yara ve darp izleri bulunan İ.B.G. ve kardeşi S.B.G.'yi kurtardı. Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen iki çocuk için 'darp raporu' alındı. Jandarma, çocukların annesi Canan G. ve birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk'ü gözaltına aldı. Çocuklar ise öz babaları Kenan G.'ye teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Canan G. ve Muhittin Öztürk dün adliyeye sevk edildi. Öztürk, Foça Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Çocuklar beni üvey babaları olarak kabullenmedi. Evde istemediler. Onlara şiddet uygulamadım. Eğitimleri ile ilgilendim. İstanbul'a ve başka yerlere tarihi, kültürel gezilere götürdüm. Çeşitli tarihlerde, cüzdanımdan para eksilmesi üzerine, kendilerine tenkitlerde bulundum. Bu nedenle tartışmalarımız oldu. Ancak çocuklara şiddeti anneleri uyguladı. Ben, kendisine engel olmaya çalıştım" dedi.

'YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN DÖVDÜM'

Canan G., ise ifadesinde çocukları kendisine yalan söyledikleri zaman dondurma, çikolata, kek almamakla cezalandırdığını belirtip, "Kızım İ.B.G., bana 5 yaşındayken dayısı M.Ç.B.'nin kendisine ve kuzeni N.T.'ye cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Aynı şekilde komşumuzun oğlu A.E. ve D.D.'nin de cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Sonra, iki hafta boyunca bu konu üzerine kızımla sürekli konuştum. Kızıma bu söylediklerinin önemli iddialar olduğunu belirtip, 'Yalan söyleme, gerekeni yaparım' diye uyardım. Ancak daha sonra, her sorduğumda tutarsız cevaplar verdi. Sürekli yalan söylediği için kızımı dövdüm. Omuzları ve dizlerine sopa ile vurdum. Kızım, omuzundaki yaraları kaşıyınca, yarası daha da derinleşti. Dini nikahla yaşadığım Muhittin Öztürk, hiçbir şekilde kızlarıma şiddet uygulamadı. S.B.G.'yi de benden izinsiz para aldığı için parmaklarına sopa ile vurarak, dövdüm" dedi.

'ANNEM, ÜVEY BABAM İLE BİR OLUP, GÖRDÜĞÜM ŞİDDETE GÖZ YUMUYOR'

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla her iki omuzunda büyük ve açık darp yaraları olan 14 yaşındaki İ.B.G. de pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Muhittin Öztürk'ün 11 aydır anneleriyle aynı evde yaşadığını belirtip, "Üniversitede öğretim görevlisi olduğunu söyledi bize, annem bize iyi davranıyor ama zaman zaman sözlü cezalar veriyor. Üvey babamız Muhittin Öztürk ise annem evde yokken sürekli bize şiddet uyguluyor, azarlıyor, odaya, tuvalete kilitliyor, aç bırakıyor" dedi. İ.B.G., son olarak ifadesinde 22 Ağustos'ta yaşadıklarını şöyle anlattı: "Annem evde yoktu. Üvey babam, keser sapı ile omuzlarıma ve yüzüme vurdu. Vücudumdaki yaralar bu şekilde oluştu. Bunların dışında annem evde yokken, beni çeşitli sebeplerle cezalandırmak için yere yatırarak karnıma vuruyor, ayakları ile eziyor. Annem, üvey babam ile birlikte gördüğüm şiddete göz yumuyor." İfadelerinin ardından Canan G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Muhittin Öztürk tutuklandı. Öte yandan, iki kardeş, bugün Foça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerince öz babaları Kenan G.'den alınıp, tedavileri için  Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'ÇOCUKLARIMA BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ'

Çocuklarının şiddete maruz kaldığını çağrıldığı jandarma karakolunda öğrendiğini belirten Kenan G. ise "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Ancak, affettim. Çocuklar için ayrılmak istemedim. Haberim yokken dava açmış, boşandık. Son zamanlarda çocuklarımı sormak için aradığımda, telefonlarımı açmıyordu. Mesajlarıma bakmıyordu. Allah'tan komşular çocuklarımın feryadını duyup, şikayet etmişler" dedi. Çocuklarının perişan halde olduğunu belirten Kenan G., "Öz anne, çocuklarına böyle yaptırır mı? Çocuklarıma bunu yapan insan olamaz. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Çocuklarım çok başarılı öğrenciler. Asgari ücretle geçinmeye çalışan biriyim. Onlara yardım edecek insanlar varsa dua ederim" dedi.

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Kaynak: DHA

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