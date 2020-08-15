Son dakika haber: Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika haber: Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından mahkeme kararıyla polis kamerası görüntüleri yayınlandı.

Son dakika haber: Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı
15.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:25

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından mahkeme kararıyla polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar ve Floyd'a müdahale eden polisler arasında yaşananlar dikkat çekti.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Amerikalı George Floyd'un son anlarına dair yeni bir görüntü daha yayınlandı. George Floyd'u gözaltına alan polislerden Tou Thao'ya ait vücut kamerası görüntüleri mahkeme kararıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde olay yerindeki vatandaşların Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen polisin Floyd'a müdahale etmediği ve yardım etmek isteyenleri de oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

'Nabzını kontrol edin'

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta Floyd'u gözaltına alan polis memurları arasındaki Tou Thao'nun vücut kamerasına ait görüntülerde Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları Floyd'a önce devriye aracı içinde ardından yerde baskı uyguluyor. Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor. Floyd ise dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor. Çevredeki vatandaşlardan diğeri ise Floyd'un boynuna bastırılmasına göz mü yumulacağını soruyor. Polis memuru Thao ise konuşmayacağını söylüyor.

ABD'de siyahi George Floyd polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı. - MİNNESOTA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SÜMBÜLLÜ: Tou thao denen sarı benizli çekik gözlü de siyahi diye aynı muameleyi yapıyor Adem .a.s. de simsiyah bir Afrikalı idi.
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