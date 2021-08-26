Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada
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Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında aynı anda çıkan en az 2 su hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında aynı anda çıkan en az 2 su hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı North Redington Beach'te aynı anda en az 2 su hortumu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, su hortumları görenleri şaşırttı. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor. ABD'deki Michigan Gölü'nde 2012 yılında aynı anda 9 su hortumu görülmüştü.

(İHA)

Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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