Florida kıyılarında çıkan su hortumları kamerada

ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında aynı anda çıkan en az 2 su hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaleti kıyılarında aynı anda çıkan en az 2 su hortumu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı North Redington Beach'te aynı anda en az 2 su hortumu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, su hortumları görenleri şaşırttı. Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor. ABD'deki Michigan Gölü'nde 2012 yılında aynı anda 9 su hortumu görülmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı