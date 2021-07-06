Son dakika haberi! Florida'da çöken binada can kaybı 32'ye yükseldi
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Son dakika haberi! Florida'da çöken binada can kaybı 32'ye yükseldi

Son dakika haberi! Florida'da çöken binada can kaybı 32'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkılmasının ardından yeniden devam ediyor. Ekiplerin 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekiplerin devam eden çalışmalarında 4 kurbana daha ulaşıldı. Teyit edilen can kaybı sayısı şu anda 32" ifadelerini kullandı. Cava, 113 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Elsa tropikal fırtınasının Florida'yı vurması bekleniyor

Cava, Elsa tropikal fırtınasının Florida'yı vurmasını beklendiğini hatırlatarak, "Hava durumunu yakından izliyoruz. Ekiplerimizin güvenliğini sağlamak için çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir değişikliği takip ediyoruz" dedi.

Cava, arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca "son derece olumsuz ve zorlu koşullarda" çalışmaya devam ettiğini belirterek, yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle çalışmalara bir süre ara verdiğini açıkladı. Cava ayrıca, ekiplerin sıcaktan korunmasını sağlamak amacıyla bölgeye soğutma istasyonları kurulduğunu aktardı.

NIST bölgede kanıt toplamaya devam ediyor

Belediye Başkanı Cava, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) yanı sıra ABD Jeolojik Araştırmalar ve Ulusal Bilim Vakfı'nın da bölgeye ek personel gönderdiğin aktardı. Cava, "Federal ortağımız NIST, kanıt toplama süreci devam ederken, yapısal uzmanlar, dedektifler ve sahadaki yangın kurtarma ekipleri ile yakın çalışmaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis, yaklaşan tropik fırtına nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü Miami-Dade de dahil olmak üzere eyaletin 15 bölgesi için acil durum ilan etmişti. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden da eyaleti vurması beklenen tropikal fırtına nedeniyle Florida'ya federal düzeyde yardımın önünü açan acil durum bildirgesini onaylamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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