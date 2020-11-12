Son dakika haber... FLO'dan Edirneli çocuklara kışlık ayakkabı hediyesi

Son dakika haberine göre Edirne'de FLO, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara kışlık ayakkabı hediye etti.