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Bakan Soylu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76'sı büyük, 307'si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapmılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2020 yılının genel sayısal verilerine bakarsak 76'sı büyük, 307'si orta, 99 bin kırsal ve 2 bin 900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bini güvenlik operasyonu yapmılmış bu operasyonlarda toplam 809 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugüne kadar bu hava araçlarıyla toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 389 sadece 2020 yılındaki sayı ise 224'tür.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı