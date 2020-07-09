Son dakika haber! flaş//2

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Son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar.
09.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı ve Rum kesimi Türkiye'yi ve KKTC'yi başka ülkelere şikayet ederek hiçbir sonuç alamaz. Haksızlık ve hukuksuzluk yoluyla şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadılar. Türkiye ve KKTC kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır.
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Kaynak: DHA