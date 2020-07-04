Son dakika haber | flaş//2 Son dakika gelişmesine göre Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13.Olağan Büyük Kurultayı'nın ana teması da buna muvafık olarak tayin ve tespit edilmiştir.

Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13.Olağan Büyük Kurultayı'nın ana teması da buna muvafık olarak tayin ve tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak." 13.Olağan Büyük Kurultayı'mıza giden süreçte, Siyasi Partiler Kanununa uygun olacak şekilde yapılması lazım gelen il ve ilçe kongrelerimiz 9 Ağustos 2020 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesiyle birlikte başlayacaktır.

Kaynak: DHA