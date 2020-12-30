Son dakika haber: flaş

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30.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:00
Son dakika haber... FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 12 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı