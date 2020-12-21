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21.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:48
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye il birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırımlarla ve Türkiye ile mücadele değil Türkiye il birliktelik ve Türkiye dostluk kazandırır bütün dünyanın bunu buradan bilmesi lazım.  Buradan bütün dünyaya yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim o da siber güvenlik ve dijital alanda işbirliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir tersi uygulamalar sadece bizi motive eder onun dışında negatif etkisi olmaz. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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