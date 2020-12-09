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Son dakika haber! FLAŞ

09.12.2020 00:24 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:28
Son dakika haber! FLAŞ

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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