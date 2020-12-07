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07.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:53
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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