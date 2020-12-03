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Son dakika haber! FLAŞ

03.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:23
Son dakika haber! FLAŞ

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın, kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın, kimsenin malı sayılması kabul edilemez. Her insanımız gibi kadınlarımızın onurunun, şerefinin korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. İnancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak bizim için görevdir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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