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Son dakika: flaş

03.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:16
Son dakika: flaş

Son dakika haberler... Bakan Elvan: Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bakan Elvan: Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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