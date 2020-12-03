Son dakika: flaş

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03.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:16
Son dakika haberler... Bakan Elvan: Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Bakan Elvan: Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı