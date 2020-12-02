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Son dakika haber: FLAŞ

02.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:24
Son dakika haber: FLAŞ

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 923 vaka, 6 bin 690 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetti


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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