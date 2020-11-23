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23.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:03
FLAŞ

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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