Son dakika haber | AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Son dakika haberleri: Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından Bakanlığına çağırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan