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16.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:03
FLAŞ

Bakan Koca: Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor.

Bakan Koca: Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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