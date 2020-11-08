Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
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Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı

08.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:13
Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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