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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

FLAŞ

05.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:04
FLAŞ

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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