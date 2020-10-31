Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2012 yılında örgüte katılan ve...
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: "Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2012 yılında örgüte katılan ve...

31.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:05
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: "Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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