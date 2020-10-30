Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:56
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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