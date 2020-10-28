Son dakika! FLAŞ
28.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:01
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır. Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı