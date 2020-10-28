Son dakika! FLAŞ

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yaklaştıkça, ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişlemekte, sayısı ve dozu artmaktadır. Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı