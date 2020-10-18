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Son dakika haber: FLAŞ

18.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:21
Son dakika haber: FLAŞ

Son dakika haberi: Bakan Koca: Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor.

Bakan Koca: Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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