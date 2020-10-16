Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

16.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:54
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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