Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:24
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı