Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

28.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:24
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt'te 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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