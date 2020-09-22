Bakan Albayrak: Tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu
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Bakan Albayrak: Tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi.

Bakan Albayrak: Tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu
22.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:24

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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