Son dakika haber... FLAŞ Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz'de bulunan rezerv) Bulunan rezervin ilk habercisi olduğu yönünde bulgular var. İnşallah devamı gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz'de bulunan rezerv) Bulunan rezervin ilk habercisi olduğu yönünde bulgular var. İnşallah devamı gelecek. Kuyuların fazla oluşu oradaki ümitlerimizi çok daha artırıyor. Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz.

Kaynak: DHA