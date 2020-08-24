Son dakika haber... FLAŞ

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz'de bulunan rezerv) Bulunan rezervin ilk habercisi olduğu yönünde bulgular var. İnşallah devamı gelecek.
24.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Karadeniz'de bulunan rezerv) Bulunan rezervin ilk habercisi olduğu yönünde bulgular var. İnşallah devamı gelecek. Kuyuların fazla oluşu oradaki ümitlerimizi çok daha artırıyor. Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz.
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Kaynak: DHA