Son dakika haber... flaş Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur.

Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.

Kaynak: DHA