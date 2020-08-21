Son dakika haber... flaş

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Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur.
21.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:23
Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.
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Kaynak: DHA