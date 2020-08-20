Son dakika haber | FLAŞ

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Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 92 bin 301 , bugünkü vaka sayısı bin 412 , bugün iyileşen sayısı 882.
20.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 92 bin 301 , bugünkü vaka sayısı bin 412 , bugün iyileşen sayısı 882.
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Kaynak: DHA