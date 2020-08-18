Son dakika haber | FLAŞ Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca: Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor.

Bakan Koca: Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI?

Kaynak: DHA