Son dakika haber | FLAŞ
Gelen son dakika haberine göre Bakan Koca: Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor.
18.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:11
Bakan Koca: Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI?
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA