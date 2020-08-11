Son dakika haber! FLAŞ

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde.
11.08.2020 22:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum.
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Kaynak: DHA