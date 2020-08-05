Son dakika haber | FLAŞ Son dakika haberi: Bakan Varank: Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Bakan Varank: Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir.

Kaynak: DHA