Son dakika haber! flaş
Son dakika haberleri: Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.
19.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:57
Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA