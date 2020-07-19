Son dakika haber! flaş Son dakika haberleri: Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA