Son dakika haber... flaş
Gelen son dakika haberlerine göre Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya'nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı.
10.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:40
Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya'nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA