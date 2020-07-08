Son dakika haber | FLAŞ

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Son dakika güncel haberine göre Bakan Koca: 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa daha önce yapıldığı gibi bilim kurulu tarafından online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir.
08.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:08
Bakan Koca: 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa daha önce yapıldığı gibi bilim kurulu tarafından online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir.
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Kaynak: DHA