Son dakika haber | FLAŞ Son dakika güncel haberine göre Bakan Koca: 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa daha önce yapıldığı gibi bilim kurulu tarafından online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir.

Bakan Koca: 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa daha önce yapıldığı gibi bilim kurulu tarafından online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir.

Kaynak: DHA