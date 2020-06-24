Son dakika haber | FLAŞ

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TBMM Kriz Yönetimi Komisyonu, koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirleri belirledi. Meclis personeline kumanyaları, görev yerlerinde dağıtılacak. Kış bahçeleri ve 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servise kapatılacak. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak pandemi timleri, alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.

Kaynak: DHA