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Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz.

Son dakika haber... FLAŞ
24.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur.


Kaynak: DHA

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