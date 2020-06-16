Son dakika haber... FLAŞ

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
16.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: DHA