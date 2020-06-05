Son dakika haber: flaş Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Havalimanları Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek.

Kaynak: DHA