Son dakika haber: Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor

Son dakika haberlerine göre Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyorAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.

06.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:25

Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı. Sahile gelen az sayıda tatilcinin ise fiziki mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin ardından tüm yurtta kısıtlamalar kaldırıldı ve 1 Haziran itibariyle 'yeni normal hayat' başladı. Bununla birlikte sosyal alanlar yavaş yavaş dolarken Antalya'nın dünyaca ünü Konyaaltı Sahili, güneşlenen ve denize giren tatilcileri ağırladı. 2,5 aylık yasak süresince denizi özleyen Antalyalılar da sahilde hasret giderdi. Sahildeki kalabalığın büyük çoğunluğunun aralarında en az 2 metrelik boşluk bırakarak sahile serdikleri havlularının üzerinde güneşlendikleri dikkati çekerken denizde yüzenlerin de fiziki mesafeye dikkat ettiği görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, sıcak havaya rağmen eski kalabalık günlerini arattı.

Büşra Özenç (24), haftasonu olmasından dolayı sahilin kalabalık olacağını düşündüğünü ancak aksine çok fazla bir kalabalığın olmadığını anlattı. Sahile geldiğinde koornavirüsle ilgili bir endişesinin olduğunu da anlatan Özenç, 'Fiziki mesafe kuralı uygulanıyor. Maske takanı görmedim ama fiziki mesafe kuralına dikkat ediliyor. Kalabalık olacağını düşünmüştüm ama kalabalık olmayınca daha rahat oldu" dedi.

Bursa'dan tatil için Antalya'ya gelen Göksu Çapar (29), denize girme konusunda biraz çekindiklerini ancak fiziki mesafe kuralının uygulandığını görünce içinin rahat ettiğini söyledi. Çapar, maskelerini otomobillerinde bıraktıklarını denizi havuza tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Mert Çapar (29) ise sahilin önceleri hafta sonları çok kalabalık olduğunu ancak bugünlerde insanların biraz daha bilinçli olması nedeniyle sahile gelmediklerini anlattı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü. Yüzde 75'i gören nem oranıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığı 30'ları gördü.

Son dakika haber: Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesini ziyaret eden 3 kişide Kovid-19 çıktı, vaka bulunmayan bölgede 75 kişi karantinaya...
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Adnan Menderes Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fiziki mesafeli dünyaca ünlü sahil eski günlerini arıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 15:28:30. #1.14#
title