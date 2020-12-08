Son dakika haber... Fitch: Küresel toparlanma 2021 ortasında güç kazanacak

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, önümüzdeki yılın ortalarından itibaren, aşıların ve buna bağlı olarak sosyal mesafe etkilerinin de azalmasıyla, küresel ekonomik toparlanmanın güç kazanmasının beklendiğini vurguladı.