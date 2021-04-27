Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
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Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi

Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'de fırıncılar, Ramazan ayında 300 derecelik ocağında başında hem oruçlarını tutuyor hem de yaptıkları Ramazan pideleri ile vatandaşların iftar sofralarını süslüyor.

Kayseri'de fırıncılar, Ramazan ayında 300 derecelik ocağında başında hem oruçlarını tutuyor hem de yaptıkları Ramazan pideleri ile vatandaşların iftar sofralarını süslüyor.

Kayseri'de sabahın erken saatlerinde hamur yoğurma işi ile mesaiye başlayan fırıncılar, Ramazan ayında yoğun günler geçiriyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidelerini yapmak için 300 derecelik ocağın karşısında emek harcayan ustalar, sahur öncesinde de ekmek yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Fırın ustası Serkan Doğan, "Ekmeğimiz için çalışıyoruz. Fırıncılık bizim mesleğimiz. Vatandaşımızın ekmek ihtiyacını bir şekilde gidermek zorundayız. Sıcakta olsa orucumuzu da tutuyoruz. Ekmek üretmek için sıcakta olsa çalışıyoruz. Fırın şuan 300 derece ve bu sıcaklıkta ekmek yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi
Son dakika haber... Fırıncıların 300 derecelik ateşte zorlu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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