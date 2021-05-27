Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan