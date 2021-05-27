Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 16:23:51. #1.13#

title