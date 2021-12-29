Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi." bilgisi paylaşıldı.

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MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı'na saldıran 8 teröristi böyle öldürdü

 Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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