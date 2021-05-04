Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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